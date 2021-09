¿Cuál es la situación de la cancha de Comunicaciones?

Alfredo Obregon, presidente del Club Comunicaciones, se refirió a los hechos de violencia vividos durante un entrenamiento de fútbol infantil días atrás por un grupo de personas que vive en el lugar. A raíz de esto surgió una duda ¿cuál es la situación actual del lugar?

“Tenemos un conflicto con la provincia por esa tierra. Hace años le dimos el lugar al IPPV para que en 360 días. No se hizo, empezamos a reclamar y no hubo caso. No nos devolvieron la tierra al no cumplir con lo prometido” y agregó “pasaron los años, nosotros tuvimos problemas internos porque pasaron 10 años acéfalos hasta que intervenimos y rescatamos al club legalmente hace 3 años”.

Sobre los hechos de violencia manifestó que “estas tierras fueron usurpadas por esta familia con la venia de la provincia. La cancha está ocupada por varias instituciones, para ayudarlos, nosotros no cobramos un peso por esto. Nos están interrumpiendo nuestra tarea social”.