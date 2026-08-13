¿Cuál es el origen del truco?

El presidente de la Asociación Argentina de Truco nos clarificó cuál es la historia de este juego que forma parte de nuestra cultura. En diálogo con el equipo de Korol en el aire, compartió muchos datos que forman parte del libro que está en fase de producción así como pautas establecidas en el reglamento y otros detalles.

“El origen no es argentino, es árabe. Los moros lo llevan a España y Portugal y, cuando los españoles llegan a América, copiando ese juego que habían heredado de los moros, lo traen acá”, contó José Alberto “Beto” Viciconte.

“Toda la vida podés jugar al truco. Es el más difícil de explicar. El truco lo puede jugar un nene de 7/8 años hasta los 90 que tenés uso de razón, sólo falta la pasión, ganas y amigos”.

“Se juega en casi toda Sudamérica pero nosotros le ponemos nuestra impronta”, admitió.

Consultado sobre quién gana en el truco, dijo que “es como la vida misma, el que mejor la sabe jugar”.