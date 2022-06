Cruce de funcionarios: “Es necesario salir a aclarar alguien miente”

El director Provincial de Fiscalización y control Policial del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Federico Montero, dijo que “es necesario salir a aclarar cuando un funcionario miente e involucra a otra fuerza para justificar su ineficiencia”.

Montero le contestó al director de Ordenamiento Urbano del Municipio, Martín Moyano, quien dijo que hubo falta de controles luego de que circulara un video de motociclistas que iban a contramano por calles de Bahía Blanca.

-Es falso que la Policía no estaba. El Municipio nos avisó que no iba a hacer controles y que no mandemos policías.

Montero explicó los pasos de cómo se realizan los operativos: “El Municipio pide el recurso policial, nos manda los horarios y dónde se hacen los controles. Y la Policía está para la prevención de los delitos”.

También habló sobre el caso de la mujer que apareció muerta en la comisaría de Laprida.

Escuchá la nota completa:

