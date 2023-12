Crolla tetto impianto sportivo in Bahía Blanca: 13 morti

A causa di una tempesta, è avvenuto a Bahia Blanca. E' di 13 morti il bilancio del crollo del tetto di un club sportivo durante una tempesta in Argentina. L'incidente è avvenuto nella città portuale di Bahia Blanca. Le forti piogge e il vento a oltre 150 km/h hanno causato il cedimento del tetto di un impianto dove si stava svolgendo una gara di pattinaggio, come hanno riferito fonti dell'ufficio del sindaco di Bahia Blanca, Federico Susbielles. "Purtroppo il servizio di emergenza conferma la morte di 13 persone nel club Bahiense del Norte", ha comunicato il comune. La città si trova vicino all'estremità meridionale della provincia di Buenos Aires, una delle principali regioni produttrici di grano dell'Argentina. In una nota, l'ufficio del presidente Javier Milei ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. Il Presidente si è recato dopo a Bahía Blanca, dove ha incontrato il governatore di Buenos Aires, Axel Kicillof, e il sindaco locale. Milei è arrivato a Bahía Blanca alle 14.15 di domenica per monitorare la situazione causata dalla tempesta di pioggia e vento, accompagnato dalla Segretaria Generale della Presidenza, Karina Milei, e dai Ministri dell'Interno, Guillermo Francos; della Sicurezza, Patricia Bullrich; del Capitale Umano, Sandra Pettovello, e della Difesa, Luis Petri, secondo fonti della Presidenza.

"Di fronte ad eventi avversi, bisogna fare il meglio delle cose; gli argentini fanno sempre il meglio di noi stessi", ha dichiarato Milei alla stampa, aggiungendo: "Mettiamo sempre la nostra solidarietà al primo posto, e sono pienamente fiducioso che sarete in grado di risolvere questa situazione nel miglior modo possibile, con le risorse già disponibili".

