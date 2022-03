Críticas a la gestión municipal de Resistencia

El concejal Carlos Salom (UCR) se refirió tanto al costo de las obras en la plaza 25 de mayo como al aumento de los costos de los tributos: “la municipalidad de Resistencia no informó ni a los legisladores ni a la sociedad. El año pasado nos enteramos de las obras a través de los medios, nunca se informó oficialmente al Concejo y lo que hicimos fue pedir informes que nunca fueron respondidos, hasta que se llamó a licitación con monto muy grandes, e insistimos con esos pedidos. No quiero ser un denunciador serial solamente pido información, especialmente por tratarse de obras muy significativas. Hoy necesitamos una gestión más presente. El Ejecutivo municipal no informó de las obras que, de acuerdo a trascendidos, tienen un costo de 184 millones de pesos de los que ya se giraron 40 millones a la empresa que la ganó. Lo mismo pasa con el aumento tremendo del costo de los tributos, en algunos casos fue del 48% en el valor de la tierra, valor que condice con la inflación pero, paradojalmente, hay muchas cosas que no se hicieron bien, por ejemplo el salario básico del sueldo de los empleados que no tuvo aumento, hay formas distintas para fijar aumentos”, afirmó.

DESCARGAR

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

PRIMERA HORA

MARCELA VAQUER - NOELIA MOREYRA – RAMÓN MORÉ

LUNES A VIERNES DE 7 A 9