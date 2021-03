Critican a Seguridad por no actuar ante denuncias contra el director del IUS

El abogado Pablo Moreno se refirió a las denuncias contra el director del Instituto Universitario de Seguridad Pública, Alejandro Antón y dijo que ya se acumulan seis presentaciones por acoso sexual, amenazas y agresiones verbales que sufrieron empleadas del establecimiento.

En el programa Vamo que venimo, Moreno, representante de una de las víctimas denunciante se quejó de la falta de acción de las autoridades del Ministerio de Seguridad y dijo “se mantiene la lógica del silencio, o de no dar crédito de las denuncias, también es otra forma de violencia que sufren ellas, no han realizado ninguna clase de actuación, de investigación, lo que adolece de cualquier perspectiva de género, porque ante una denuncia de una mujer no se puede decir que no tiene verosimilitud, se tiene que investigar, no es casual que haya seis mujeres denunciantes”.