Crítica positiva a una vendimia virtual y propuesta musical para hoy.

Buena crítica y una propuesta cultural en la jornada de hoy. En su columna en Muchas Gracias Mónica Borré nos contó lo siguiente.

El domingo pasado se pudo ver y aún hoy (está subido a YouTube) un buen cambio en la concepción de una Fiesta Vendimial. Me refiero a “Relato Musical en Tiempo de Vendimia”, de Godoy Cruz. Sus realizadores partieron de la base de que al ser un encuentro virtual con la gente, no se le podía decir “Vendimia” porque no iba a tener las características clásicas tradicionales. Entonces pensaron en una pieza artística, un relato, que fuera fresco, simple – y no simplista- en el que no se plantee abstracciones con metáforas como se hace siempre. Con humor, que es una vena popular que invita a disfrutar en plenitud y en la que inteligentemente aparezcan los ítems necesarios de la Vendimia a través de sus personajes: bailarines, el granizo…

La idea, guión y dirección actoral a cargo de un comunicador, actor, humorista talentoso como Rodrigo Galdeano.

El domingo se vió por el canal Acequia y pese a unas gotas de lluvia, también en pantalla gigante con público en la Bodega Arizu. La trama trata de un casting para Vendimia, las frustraciones, los enojos, el enamoramiento entre artistas. Se muestran también imágenes de sitios emblemáticos del departamento. Situaciones insólitas con actuaciones excelentes: un duelo entre una guitarra criolla y una eléctrica en temas tradicionales mendocinos entre el actor Daniel Talquenca (a la sazón músico, compositor y cantante) y su contrincante Felipe Staiti, con su fuerza rockera.

Lo antiguo y lo nuevo en un blend bien logrado, por ejemplo: un excelente cantante lírico y una joven que canta blues con su voz profunda, Arita Rodríguez. Y la presencia de un Director Musical como Mario Galván, de un gran artista como Eduardo Ordóñez, personajes como el Gato Oldrá, Gisela Campos, la participación del Coro Cantapueblo, el Ballet Municipal de Godoy Cruz, y el actorazo Darío Anís como el seleccionador del Casting, desopilante.

La realización a cargo de la Productora 3+1: , Gustavo Minger y David Carretero.

Para regocijarse como cuando se toma un buen vino: “Relato Musical en Tiempo de Vendimia”. Recomendable para ver en YouTube.

……

La propuesta para hoy martes 16, de 20.30 a 23hs, en el Museo Juan Cornelio Moyano en las playas serranas, extremo sur del Parque Gral. San Martín “Milonga bajo las estrellas” para disfrutar el 2×4. Actuarán la Orquesta “La Cuarta de Fierro” y el Estudio “Zona Tango”. Entradas gratuitas, sujetas a la capacidad del museo, con estrictos controles sanitarios. Deben obtenerse con anticipación en www.entradaweb.com.ar