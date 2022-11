Cristina “puede ordenar los patitos de la interna y buscar la unidad”

Gustavo Campana, subdirector artístico de Radio Nacional, se refirió a la aparición pública de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el acto del Día de la Militancia en La Plata. En este sentido, instó a discutir el “rumbo de país y no los apellidos”. Además, mencionó que el acto fue una especie de “encender motores para comenzar el recorrido para una candidatura, y es la única que puede llegar a ordenar todos los patitos de la interna y buscar unidad”, dijo.

“Cristina cuando aparece fija posiciones, documenta qué fue lo que sucedió en el pasado reciente a través de tres presidencias y marca cuál es el rumbo político de proyecto de país de un sector de Argentina”, expresó Campana sobre el discurso brindado por la vicepresidenta en el acto por el Día de la Militancia, en La Plata donde fue la única oradora. En este marco, también indicó la necesidad de que “estaría bueno discutir cada uno de los argumentos que Cristina o cualquier político tira sobre la mesa, porque muchas veces se desdibuja la figura política de algún personaje de algún sector, cuando en realidad se deben zanjar las diferencias entre un modelo de país y el proyecto de colonia”.

Campana, insistió además en no discutir sobre apellidos, sino “discutir cuál es el rumbo que queremos para Argentina”. Fue entonces que indicó que la vicepresidenta es “la única que puede llegar a ordenar solamente con su aparición arriba de un escenario, los patitos de la interna y buscar la unidad”, expresó. En tal sentido, mencionó: “Sin nombrarlo, creo que ayer estuvimos frente al lanzamiento de una candidatura”.

Por último, Campana reiteró: “Si no tenemos contexto, no sabemos lo que estamos diciendo”, señaló y en este camino reflexionó: “Esta Cristina que habla, lo hace después de 12 años de kirchnerismo en el poder, después de dos presidencias, después de haber sido la política mas perseguida del lawfare del macrismo durante el primer año y que después de esos primeros 12 meses, entra al Senado, pierde una elección por 2 o 3 puntos en la provincia de Buenos Aires, y cuatro años después te arma la arquitectura con ella como vicepresidenta de la Nación para ganarle a Macri, en primera vuelta y sacarlo después del primer mandato. Si creemos que Cristina no tiene base de sustentabilidad, no tenemos lectura de la historia reciente, porque la historia reciente es eso”, cerró.