Cristina polemiza con el presente sobre las causas de la inflación

Durante su participación en el programa Muchas Gracias, Juan Manuel Gispert analizó el discurso que ayer ofreció la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y explicó que siempre hace un análisis histórico y polemiza con el presente como la inflación, el rol y el tamaño del Estado. “Es un discurso que uno podría tildar de valiente porque dice cosas que muchas veces los grupos mediáticos han instalado que no se puede hablar”.

“En ese sentido puso el ejemplo de la presión fiscal que es del 28%, bajísima en comparación con otros países”, expresó. Cristina dice “la Argentina debería estar en el 45%. Es la primera vez que escucho a un dirigente político del Frente de Todos que la presión fiscal debería ser más alta”, expresó Gispert.

“Algunos cuestionan que no se tomó el tiempo de ponderar el esfuerzo actual del gobierno, lo dice solapadamente al hacer referencia a la generación de empleo, al crecimiento de las empresas. Pero ella está discutiendo lo que hoy le duele a los argentinos en relación a la ruptura del contrato electoral. En esa polémica con el presente, lo más interesante del discurso de ayer es que se encargó de discutir los principales conceptos con los que la oposición al gobierno critica la inflación”, manifestó el analista.

Por otra parte, destacó la imprescindibilidad del Estado que expresó Cristina y recordó las expresiones de la vicepresidenta en relación a que la primera gran crisis económica a nivel mundial fue realizada por el sector privado que cometió una estafa, recordando a Lehman Brothers.

Según expresó Gispert, Cristina mostró los números del G20 respecto del déficit fiscal, donde Estados Unidos lidera el ránking. También se refirió a las ganancias de las empresas antes de pagar impuestos, donde se supera el 400%. De esa manera, ella manifestó que “Cristina menciona que a la Argentina no le faltan dólares, sino que hay mecanismos que hacen que se produzcan dólares y algunos aprovechan la falta de regulaciones, de un estado bobo y de un partido judicial que permite que los dólares se vayan del país.

“Cada vez que Cristina habla de esta manera hay cambios en el gobierno”, afirmó Gispert, quien cerró la columna de hoy resumiendo la explicación que la vicepresidenta dio respecto de la inflación. “La causa principal es la concentración monopólica u oligopólica, donde 600 empresas son las responsables del 75% de las importaciones. Y pone la segunda razón del problema que es un estado estúpido con funcionarios que tienen miedo y no tienen voluntad de cambiar, un estado incapaz de regular esto”, completó entre otros términos.