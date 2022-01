Cristina Kirchner se reune com Xiomara Castro e Dilma Rousseff

Em Honduras, para onde viajou para acompanhar a toma de posse de Xiomara Castro como Presidente, a vice argentina Cristina Kirchner expressou para a nova presidente hondurenha seu total apoio.

DESCARGAR

A toma de posse aconteceu às 11 horas locais, desta quinta-feira, no estádio nacional de Tegucigalpa, e contou com a presença de autoridades de vários países, incluindo o vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris.

Como parte de sua visita, na quarta-feira Cristina Kirchner fez um discurso de abertura no auditório da Universidade Nacional Autônoma de Honduras, intitulado "Os povos sempre voltam". Na ocasião, a vice-presidente argentina afirmou que "da mesma forma que os golpes militares foram financiados" no século XX "os golpes judiciais começam a ser financiados na América Latina" no século XXI, com o propósito de restabelecer o neoliberalismo na região.

Em Honduras, a vice-presidente argentina também manteve uma reunião com a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, quem foi Presidente do Brasil entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de agosto de 2016, quando foi derrubada por um golpe de Estado institucional.