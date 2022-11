Cristina Kirchner recusa juíza

A vice-presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunciou que vai recusar a juíza federal que segue o processo pela tentativa de assassinato que sofreu em 1º de setembro, ao publicar um vídeo em suas redes sociais, no qual um deputado nacional da oposição é acusado de envolvimento no ataque.

"Quero compartilhar com vocês o seguinte vídeo. Como resultado dos eventos que vocês vão ver e ouvir instrui meus advogados a recusar a juíza María Eugenia Capuchetti", disse Cristina Fernández de Kirchner em uma mensagem postada em sua conta oficial da rede social Twitter, acompanhada de uma peça audiovisual que detalha as alternativas do caso e as irregularidades que, segundo a denúncia da vice-presidenta, a juíza María Eugenia Capuchetti cometeu na investigação.

No vídeo, ouve-se a voz off da jornalista Julia Mengolini, que garante que, "quando surgiram as primeiras provas que envolvem a política no atentado" sofrido pela vice-presidenta, "a juíza Capuchetti paralisou e boicotou a investigação". “É evidente que o partido judicial não quer Cristina como vítima, a querem presa ou morta”, sublinha a peça.

