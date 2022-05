Cristina Kirchner recibe un reconocimiento en la Universidad de Chaco

El Consejo Superior tomó la decisión de distinguirla por su "trascendente aporte a la consolidación del sistema democrático argentino durante su mandato", la Vicepresidenta recibe la distinción de la casa de altos estudios y brinda una ponencia sobre "Estado, Poder y Sociedad". Además recibe el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus).

En el Salón de Convenciones Gala de la capital chaqueña, Cristina Kirchner ofrece una ponencia doctoral titulada ‘Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática’, según lo determinado por la reglamentación vigente de la Universidad, luego de recibir los símbolos de su distinción: el título académico, una estola y una medalla.

“Esta claro que si el Estado no existiera o no tuviera sus funciones, esta universidad no existiría, ni estarían los 17 mil alumnos estudiando hoy aquí”, agregó “cuando uno habla del Estado tiene que bajarlo a tierra, a la cotidianidad, si estamos vivos todavía es porque hubieron estados que invirtieron en laboratorios para descubrir las vacunas”, expresó la vicepresidenta.

Además, remarcó que “la mejor medalla” que recibió en su trayectoria política es la despedida que le hicieron cuando terminó su segundo mandato en diciembre de 2015. “La Plaza de Mayo estaba de bote a bote” finalizó.