Cristina Kirchner pede 'pacto democrático'

Em um grande ato com líderes e apoiadores da governista Frente de Todos, do peronismo de centro-esquerda, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, pediu nesta quinta-feira a (17/11) todas as forças políticas que "retomem o pacto democrático" e construam um "consenso econômico".

Saudada com gritos de "Cristina presidente", faltando menos de um ano para as eleições, Cristina Kirchner dirigiu-se no “Dia da Militância” a uma multidão reunida no estádio Diego Maradona, com capacidade para 60 mil espectadores, na cidade de La Plata.

O ato, que comemora o retorno do exílio de Juan Domingo Perón há 50 anos, foi realizado na ausência do presidente Alberto Fernández, que ainda não tinha voltado da cúpula do G20, o encontro das 20 maiores economias do mundo, em Bali.

Esta é a segunda aparição pública de Cristina depois de sofrer um atentado fracassado em 1º de setembro, quando um homem que se misturou a seus apoiadores disparou duas vezes uma pistola muito perto de sua cabeça, sem que a arma realmente disparasse.