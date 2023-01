Cristina Kirchner acusa "estado paralelo" judicial

Na última terça-feira de 2022, a vice-presidenta da Argentina Cristina Kirchner ofereceu seu primeiro discurso em um ato público após sua condenação em primeira instância. Ao lado de seus principais aliados dentro da coligação governante Frente de Todos (FdT), Cristina criticou a imprensa, as elites econômicas e o Poder Judicial argentino de promover um "estado paralelo".

O evento foi a inauguração do ginásio poliesportivo Diego Armando Maradona, no município de Avellaneda, subúrbio de Buenos Aires. Cristina foi condenada a seis anos de prisão e inabilitação política perpétua, em primeira instância, no dia 6 de dezembro. O Caso Vialidade é considerado mais um caso de perseguição político-judicial contra líderes progressistas da América Latina.