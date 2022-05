Cristina Fernández: "Me sentiré siempre parte de un proyecto colectivo"

Desde la ciudad de Resistencia, capital de Chaco, la vicepresidenta de la Nación expuso un doctoral titulado ‘Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática’, además de recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus).

En ese sentido, Fernandez de Kirchner afirmó que se siente parte de un proyecto colectivo "que cumplió una hazaña tras la crisis de 2001” y recordó que, tras tres mandatos, el pueblo despidió al Kirchnerismo con una plaza llena "de bote a bote".

Asimismo, la vicepresidenta reivindicó el rol del Estado para el desarrollo del "país profundo" y diferenció el "mérito" del esfuerzo con la idea de la "meritocracia".

"Quienes no han visto las dificultades de las familias del país profundo para que sus hijos estudien... Es muy difícil valorar desde los grandes centros urbanos a los lugares, donde si no llega el Estado con su decisión, no hay oportunidades", expresó.

A su turno, consideró que el capitalismo se convirtió “en un sistema de producción de bienes y servicios que sea independizado de las ideologías” y destacó al sistema de producción que implementa China como uno de los modelos “más exitosos”.

Al respecto de la Corte Suprema de Justicia y al falló que declaró como inconstitucional una ley de conformidad del Consejo de la Magistratura después de 16 años de vigencia, Cristina aseguró que “nunca se vio algo igual”, y afirmó que “al poder le conviene” un máximo tribunal con pocos integrantes para “apretarlos con las tapas de los diarios".

Acerca del proyecto de Boleta Única de papel que impulsó la oposición, la vicepresidenta expresó su repudio al mismo y consideró que "la sociedad" tiene problemas más importantes, como que "no tiene laburo y no le alcanza la guita".

Sobre las internas en el coalición oficialista, Fernández sostuvo que "no hay pelea sino debate de ideas" y pidió dejar atrás las especulaciones periodísticas sobre una supuesta tensión con el presidente Alberto Fernández.