Cristina Fernández confirmó que se presentará el miércoles en Comodoro Py

Luego de que la Corte Suprema de Justicia dejará firme la condena por corrupción en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner anunció que el próximo miércoles 18 de junio se presentará voluntariamente en los tribunales federales de Comodoro Py.

“El próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”, declaró la ex mandataria a través de su cuenta oficial en X.

Fernández de Kirchner fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas durante su gestión en la provincia de Santa Cruz.

La decisión del máximo tribunal, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmó el fallo del Tribunal Oral Federal N.° 2 y habilitó la ejecución de la pena. Desde ese momento, el tribunal le otorgó un plazo de cinco días hábiles a la exvicepresidenta para su presentación voluntaria.

En paralelo, su defensa presentó un pedido de prisión domiciliaria, argumentando razones de seguridad personal e institucional. El escrito, a cargo del abogado Carlos Beraldi, destaca su condición de expresidenta y la custodia permanente que la acompaña desde entonces.

Además, sostiene que alojarla en una unidad penitenciaria resultaría “incompatible” con los protocolos de seguridad requeridos.

El pedido también hace referencia al intento de atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel intentó dispararle a quemarropa frente a su domicilio. “La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, expresó Kirchner, y volvió a cuestionar al Poder Judicial por no avanzar sobre los posibles responsables intelectuales del ataque.

Luego, criticó el fallo de la Corte Suprema, al que calificó como parte de un mecanismo de persecución política.

La causa Vialidad es la primera que alcanza una sentencia firme contra la expresidenta. La investigación giró en torno a la adjudicación de 51 contratos de obra pública al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, por un monto que supera los 46.000 millones de pesos.

Junto a Fernández de Kirchner, también fueron condenados ocho exfuncionarios por su rol en el esquema.

Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal N.º 2 deberá evaluar si concede el arresto domiciliario solicitado. La defensa propuso que, en caso de otorgarse, se implemente una tobillera electrónica, además de la continuidad de la custodia oficial.

El plazo para que Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados se presenten voluntariamente vence el miércoles 19 de junio a las 9:30 de la mañana.

En ese contexto, se confirmó que el presidente del tribunal, Jorge Gorini, tomará una licencia de una semana a partir del lunes 17 de junio. La licencia ya había sido planificada con anterioridad a la resolución de la Corte.

Durante su ausencia, la presidencia del tribunal quedará a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, quien integrará el cuerpo junto a Andrés Basso para resolver los pasos inmediatos en la ejecución de las penas.