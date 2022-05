Cristina dijo que en el gobierno hay un “debate de ideas"

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, disertó en una Conferencia Magistral titulada 'Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática", en la ciudad chaqueña de Resistencia. En ese marco, afirmó que en el Gobierno "no hay pelea sino debate de ideas", y lanzó críticas a la oposición y a la Corte Suprema de Justicia.

Tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad del Chaco Austral, Fernández de Kirchner se refirió a la situación económica y social del país y lamentó que "no le estamos haciendo honor a tanta confianza" de la gente.

"Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó", dijo Cristina y bromeó con el hecho de que había recurrido al diccionario para encuadrar una situación que fue motivo de múltiples especulaciones en los medios de prensa y, que, aseguró, es un "debate" en el seno de la coalición gobernante.

Más adelante, Cristina remarcó que haber elegido a Alberto Fernández para encabezar la fórmula del Frente de Todos (FdT) en las elecciones del 2019 fue "un acto inteligente y generoso" y afirmó que "nunca" tomó "una decisión desde las hormonas, sino de las neuronas".

La exmandataria expresó que se siente parte de un proyecto colectivo "que cumplió una hazaña tras la crisis de 2001" y recordó que, tras tres mandatos, el pueblo despidió al kirchnerismo con una plaza llena "de bote a bote".

La titular del Senado indicó además que cuando Alberto Fernández fue electo Presidente pudo "decidir libremente" la elección de los integrantes del "gabinete económico".

También se preguntó "qué funcionario hizo operaciones en off sobre las cajas" para mostrar a La Cámpora como interesada en manejar fondos públicos y espetó: "Hablan el off. Yo hablo y vivo en on".

Por otra parte, Fernández de Kirchner afirmó que "el principal problema que tiene Argentina es la economía bimonetaria" que demanda dólares que necesita el país, y consideró que esta cuestión debe resolverse "con un gran acuerdo político".