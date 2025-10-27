Cristian Ritondo: "Macri está feliz con la victoria del presidente Milei"

El diputado nacional del PRO señaló que "Mauricio Macri está feliz con la victoria del presidente Milei" porque "cree que está aprovechando la ayuda de Estados Unidos y mejorando la visión que tienen los mercados internacionales sobre Argentina".

Ritondo enfatizó que "esta es una oportunidad gigante para Argentina" y dijo que por ese motivo "Macri decidió apoyar con fuerza al Gobierno del presidente Milei".

"Es una oportunidad enorme para el PRO acompañar a este Gobierno a realizar los cambios que se necesitan en materia laboral, previsional e impositiva", agregó.

El diputado bonaerense sostuvo que "el presidente Milei en la conformación del Gabinete tiene que apostar por los funcionarios que mejor desarrollen su proyecto y creo que el PRO tiene cuadros muy buenos para apostar en ese sentido".

"Salvo Kicillof, Quintela e Insfran, el resto de los gobernadores se pueden sentar a hablar para construir una Argentina mejor, porque hay intereses nacionales y provinciales que van de la mano", destacó Ritondo.

Además, afirmó que "ahora existe la oportunidad de demostrar lo valioso de ese diálogo en la sanción del Presupuesto, que garantiza el superávit fiscal, la baja de la inflación y el crecimiento".

En relación a la Alianza entre el PRO y LLA, manifestó que "sabíamos que estábamos en el lugar correcto más allá del resultado electoral y por eso trabajamos juntos desde diciembre de 2023".

Por último, recordó que "en la provincia de Buenos Aires el PRO alcanzó grandes triunfos en Pinamar, Vicente López, San Isidro, Puán, Mar del Plata y Coronel Pringles, entre otros municipios, y esa experiencia puede ser valiosa en esta nueva etapa del Gobierno de Javier Milei".