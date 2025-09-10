Cristian Kuperbank en Amnesia: “Un perro puede ser parte de la familia, pero sin dejar de ser perro”

En Amnesia (Nacional Rock 93.7), conducido por Pablo Valente junto a Manu Campimaier y Damián Zárate, estuvo como invitado Cristian Kuperbank, reconocido adiestrador de perros.

Kuperbank repasó su experiencia en entrenamientos de rescate en catástrofes —desde Haití en 2010 hasta distintas misiones internacionales— y destacó la importancia de actividades de calidad para los animales.

“Hoy hablamos de familias multiespecies. El perro ocupa un lugar central, pero hay que respetar su naturaleza: jugar, correr y socializar”, señaló. También aconsejó generar vínculos equilibrados y brindar espacios de libertad para evitar conductas problemáticas.