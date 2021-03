Cristal jugó un partido épico y logró el ascenso

Deportivo Cristal en un partido memorable, venció 3 a 1 a Boca Unidos y obtuvo el ascenso a la divisional A de la Liga de fútbol de Bariloche. El conjunto de nuestra ciudad venía de caer 2 a 1 en el partido de ida de la semifinal con el “xeneize” y en la revancha jugada en el estadio municipal “Juan Carlos Mastrobuono” lo fue a buscar de entrada y rápidamente se puso en ventaja con gol de Mauricio Bonillo a los 17’ de tiro libre; a partir de allí ambos equipos generaron posibilidades y aunque no concretaron brindaron un entretenido primer período.

Lo que pasó en el segundo tiempo quedará para siempre en la memoria de los presentes, sobre todo de la parcialidad del “cristalero”; que a los 2’ tuvo la primera chance de ampliar el marcador a través de un penal, pero cosas del fútbol, una de sus figuras a lo largo del torneo, Franco Muñoz, no lo pudo convertir, aunque cuatro minutos después quien desató la locura de la parcialidad local fue Alexis Coria. Hasta ahí con el 2 a 0 ascenso y clasificación a la final para Deportivo Cristal, pero unos minutos mas tarde el partido daría un giro inesperado; a los 14´ penal para Boca y expulsión del capitán de Cristal Mariano Rivera por segunda amarilla (el árbitro Juan Carlos Velázquez cobró mano dentro del área); José Ortega no perdonó y había penales, pero eso no era todo; a los 23’ el local sufría una nueva expulsión, en este caso nada menos que su arquero Exequiel Navarro, quien vio la roja directa por agresión al rival. Con dos menos llegó el final de “película” para los dirigidos por Alejandro Peretti; que desde el banco y junto a su ayudante Gonzalo Castillo ordenó al equipo y para sorpresa de la mayoría siguió buscando el gol del ascenso, Franco Muñoz desde el mediocampo se transformó en el abanderado de la epopeya, que se transformó en realidad sobre el final, cuando el partido se iba, a los 45’ Emanuel San Martín desató la algarabía de los de barrio Esperanza. Cuando el árbitro pitó el final todo fue emoción, hinchas, dirigentes, jugadores y cuerpo técnico unidos por el mismo sentimiento.

El primer objetivo se logró, uno de los 3 ascensos de la categoría, ahora Deportivo Cristal irá por el título ante Alas Argentinas en partido único que se jugará en el municipal de San Carlos de Bariloche.

Deportivo Cristal: Exequiel Navarro; Nahuel Martínez, Mariano Rivera, Rodrigo Muñoz, Maku Soria; Emanuel San Martín, Franco Muñoz, Cristian Fernández; Mauricio Bonillo, Augusto Nielsen y Benjamín Rojas.

Suplentes: Daniel Pereyra, Lucas Delgado, Alexis Coria, Esteban López, Jairo Brondo, Carlos Tecay y Daniel Cahuipan.

Cuerpo Técnico: Alejandro Peretti, Gonzalo Castillo, Esteban Garrido.

Delegado: Horacio Muñoz.

Plantel de Deportivo Cristal

Radio Nacional dialogó con una de las figuras de Cristal, Franco Muñoz.

DESCARGAR

Alejandro Peretti y Gonzalo Castillo se funden en un abrazo tras la victoria.

DESCARGAR

El presidente de Deportivo Cristal con mucha emoción esto dijo a Radio Nacional.

DESCARGAR

El capitán del “cristalero” Mariano Rivera se refirió al histórico ascenso.

DESCARGAR

Mauricio Bonillo (10) autor del primer gol del encuentro.

Los árbitros del encuentro, encabezados por Juan Carlos Velázquez, junto a Marcos Nieves y Abel Cuevas.

Emanuel San Martín marca el tercer gol para Deportivo Cristal.

Augusto Nielsen, el punzante delantero del Deportivo Cristal.