Crisis migratoria en el norte de África: Ceuta solicitó a España el cierre de fronteras

La ciudad de Ceuta, ubicada al norte del continente africano, tuvo el ingreso de miles inmigrantes marroquíes que sobrepasó por completo las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad habituales.

La gobernación local pidió al gobierno de España la clausura inmediata del paso fronterizo con Marruecos, junto con el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona, luego de que una oleada masiva de miles de migrantes del país africano sorepasaran los controles.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, una multitud de jóvenes se concentró en los límites entre las localidades de Castillejos y el territorio europeo con la determinación de trasponer los sistemas de vallado.

El escenario motivó un pronunciamiento directo del alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, quien alertó ante la televisión pública de su país que la región afronta una situación de absoluta emergencia social y humanitaria.

Frente a la escalada migratoria proveniente desde Marruecos, el Ministerio del Interior de España emitió una comunicación en la que aseguró estar coordinando acciones de urgencia junto a las distintas carteras gubernamentales para ofrecer una respuesta rápida y efectiva a los acontecimientos en el área costera.