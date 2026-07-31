Crisis migratoria en Ceuta: "En un día entró más de la mitad del censo oficial"

José Luis Echarri, periodista del diario El Faro de Ceuta, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y relató la crítica situación migratoria que atraviesa la ciudad tras el ingreso masivo de miles de personas desde Marruecos.

En ese sentido, describió un escenario de desborde total que ha paralizado la actividad habitual del enclave español. "En estas últimas 24 horas se habla de cifras cercanas a esas 50.000 o 60.000 personas", afirmó el periodista para dimensionar la magnitud del evento. Señaló que Ceuta tiene un censo oficial de 85.000 habitantes, por lo que "más de la mitad del censo se suma" en apenas un día.

Respecto a la tragedia humana, Echarri confirmó que el recuento de víctimas sigue en aumento debido a la peligrosidad del cruce. "El número ascendió a 19 y son 18 hombres y la última era una mujer... sobre todo también mucha gente joven", detalló sobre los cuerpos recuperados en el mar.

El cronista destacó con preocupación la presencia de menores de edad vagando por las calles sin protección. "He visto un caso especial de una niña que pedía a su madre... había muchos grupos de niños de 6 o 7 años", manifestó sobre la vulnerabilidad de quienes entran sin compañía familiar.

La infraestructura de acogida se encuentra totalmente superada por la avalancha migratoria. "El centro (CETI) está preparado para unas 500 personas y claro, el problema está en cuando vienen 50.000", explicó sobre el colapso de los recursos de estancia temporal en la ciudad.

Echarri subrayó que la ciudad enfrenta una emergencia que trasciende lo logístico. "Ya no hablamos de crisis de ocupación, sino también de crisis sanitaria... llegan decenas de cadáveres" y personas con heridas que saturan el sistema de salud local.

La crisis obligó a suspender las festividades locales y cerrar la actividad comercial por seguridad. "Comercios cerrados, las fiestas patronales se han acabado suspendiendo... eso también repercute económicamente en la ciudad", relató sobre el impacto en la vida diaria.

Sobre el ánimo de los residentes, el periodista percibió un profundo agotamiento y una sensación de abandono. "La población de aquí de Ceuta está realmente cansada porque lo que escucho es que realmente Marruecos puede hacer con Ceuta lo que quiera", expresó sobre la vulnerabilidad fronteriza.

El entrevistado advirtió que la entrada masiva es percibida por muchos como una agresión a la integridad local. "Estás privando de oportunidad de seguridad a una población que es realmente pequeña y que ya tiene pocos recursos", manifestó sobre el clima de tensión en las calles.