Crisis migratoria en Ceuta: el testimonio de una argentina radicada allí sobre lo que ocurrió en el enclave español

Alejandra Perta Bini, argentina y economista en diálogo con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional sobre la entrada masiva de migrantes de manera ilegal desde Marruecos a Ceuta.

"Había antecedentes pero esto que ocurrió no tenía precedentes, respecto al número de personas que entraron. En pocas horas casi que se duplicó la población", dijo. "Ceuta tiene una posición estratégica, en una punta de África. En lo político, comercial y en otros aspectos es estratégica. Se la han disputado muchos países, por el lugar donde está", agregó.

Perta Bini contó cómo vivió ella el ingreso de miles de migrantes: "Estaba en la oficina, que está justo frente a la playa por donde entraron los primeros jóvenes. Ví avanzando a una multitud. Fueron muchos juntos, y hay que pensar que Ceuta es muy tranquilo. Y durante el viernes se vio movida la zona del puerto, donde están los ferrys. Al caer la noche, empezó la entrada por tierra".

"Nadie sintió terror, ni miedo. Pero sí preocupación por la cantidad de gente en la calle. Cerraron todos los negocios por seguridad y no se daban respuestas rápidas", agregó la argentina.