Crisis en San Lorenzo: Procesaron a Marcelo Moretti por administración fraudulenta

La fiscal Mónica Cuñarro pidió el procesamiento de Marcelo Moretti, ex presidente de San Lorenzo, por administración fraudulenta. El pedido dio por la denuncia realizada por César Francis y Christian Meza en medio de una tensa situación en el “Ciclón”, club que entró en estado de acefalía este martes. Marcelo Culotta, miembro de la asociación Orden y Progreso Sanlorenccista en diálogo con el equipo de Pasión Nacional confirmó la noticia en Radio Nacional.

"El Estatuto de San Lorenzo es muy claro y marca que nadie puede estar en ningún espacio del club si está procesado por la Justicia", dijo.

"Tenemos también el acta de Comisión Directiva con la acefalía. Ayer Moretti estaba desequilibrado emocionalmente, buscando excusas, por momentos quería disculparse. Queda procesado, pero causas hay un montón dentro del club. Esta es una de las peores gestiones de la historia de San Lorenzo. Esperamos que el potencial se puede cristalizar en algún momento", agregó.