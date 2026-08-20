Crisis en Ceuta: el análisis de una politóloga sobre los aspectos que este conflicto le trae a España

La doctora en ciencias políticas y directora de la licenciatura en ciencias políticas de Ucema Constanza Mazzina diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional analizó la situación de los últimos días en dicha ciudad autónoma de España respecto al ingreso de inmigrantes.

"Podemos hablar de invasión sobre la entrada masiva de inmigrantes que hubo a fines de julio en Ceuta, y en ese sentido, debemos mencionar un primer problema: la soberanía del estado español. ¿En qué medida el estado español puede protegerse frente a este tipo de situación?", expresó. Y a su vez Mazzina, planteó la relevancia que tuvo el rol del gobierno de Pedro Sánchez sobre la migración en España: "Días antes sus voceras venían diciendo que el país debía abrirse a los migrantes. Habían hablado de una renovación poblaciona y nuevas fuerzsas de trabajo. Hay una intencionalidad del dicurso".

Por último la politóloga, advirtió la crítica del papel de la monarquía en lo que refiere a este tema: "Felipe VI nunca ha ido a Ceuta y a Melilla, sí su padre, Juan Carlos I que lo hizo en 2007. Lo que haría si fuera Felipe, es reavivar la discusión que hay con el rey de Marruecos sobre la soberanía de España en ambas ciudades. En medio de toda esta crisis, se cuestiona la figura del mismo rey y en última instancia, el de la monarquía".