Crisis en Ceuta: devoluciones masivas tras el cruce de miles de migrantes

La ciudad autónoma de Ceuta, ubicada estratégicamente en el norte de África frente al estrecho de Gibraltar, enfrenta una emergencia humanitaria y política tras registrar una masiva llegada de migrantes desde territorio marroquí en los últimos días.

Por este tema, el historiador y politólogo, Fernando Pedrosa, en diálogo con Segundo Round, dijo que "el Estado español perdió su condición de defensor de su territorio. No cumplió con su tarea. La imagen de Pedro Sámchez se dañó y eso es irreversible".

Pedrosa, además, agregó que "en el plano simbólico esto generó mucho pánico en Europa, en la gente. Y de ese temor no se vuelve. Tampoco la legislación española está preparada para afrontar estas situaciones, hablamos de la inmigración masiva e irregular".

Esta situación encendió las alarmas de los gobiernos involucrados y de la Unión Europea por tratarse de uno de los pasos fronterizos más sensibles entre ambos continentes.