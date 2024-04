Crisis del agua en Bahía: “No he visto cambios positivos en ABSA”

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, dijo que "en enero planteé un plazo de 90 días para solicitar la municipalización. Desde esa fecha no he visto cambios positivos en la empresa ABSA (Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima), no hemos visto una aceleración en el proceso de obras. Las fuentes complementarias como los pozos del Bajo San José no están activos y entendemos que toda esta situación no se va a modificar en el corto plazo".

El jefe comunal salió a hablar ante la grave crisis que sufre la ciudad en la provisión de agua a los hogares. Desde ABSA comunicaron que existe un problema de algas en el Dique Paso de las Piedras –la fuente a abastecimiento- y que no se da abasto con la limpieza de los filtros.

Susbielles agregó que "no tengo ninguna duda de que la alternativa es un cambio de régimen y que el Municipio asuma la prestación".

También manifestó que “el agua es el problema número 1 de Bahía Blanca" y que uno de los principales inconvenientes es que existe una sola fuente de abastecimiento.

Participaron también el jefe de Gabinete, Luis Calderaro; el secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels; el titular de la Agencia de Salud y Promoción Social, Diego Palomo; la titular de la Agencia de Participación Ciudadana, Florencia Molini y el subsecretario de Coordinación de Delegaciones, Ignacio Caspe.

Tras hablar sobre la crisis del agua, Susbielles dio a conocer el nuevo sistema de Habilitaciones Comerciales, que permite gestionar el trámite en www.bahia.gob.ar/habilitaciones/ y en 48 horas otorga una habilitación provisoria para abrir un comercio.

-Es importante que el comerciante sepa que puede empezar a operar rápidamente y en los 30 días posteriores los inspectores irán a constatar esa información que subieron a la página web –dijo Susbielles.

Junto a él estuvieron Carlos De Vadillo, secretario de Economía y Ricardo de Weerth, subsecretario de Tecnología Gubernamental y Control de Gestión.

