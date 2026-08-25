Crisis de Julián Álvarez en Atlético Madrid: "Veo difícil una resolución a pocos días de terminar el mercado de pases"

El periodista deportivo y ex jefe de prensa del DT Diego Simeone durante 15 años, José "Pepe" Luis Pasqués, opinó en Radio Nacional sobre el momento que está atravesando Julián Álvarez. El jugador de la Selección Nacional sigue luchando para marcharse a Barcelona contra un Atlético de Madrid que se niega a venderlo.

"No me sorprende lo que ocurrió con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Él habló y cometió un error, se expresó fuera de contexto y luego de la victoria de un partido de la Selección Nacional durante el Mundial. Y con el club en otro tipo de gestiones. Aunque también hubo promesas incumplidas", mencionó. "Hubo un consejo de que tomara esta actitud por parte de sus representantes. Barcelona tiene la característica de presionar por considerarse más grande", agregó.

"Se generó todo este lío y hoy veo con difícil resolución este tema, a pocos días de terminar el mercado de pases", sostuvo.