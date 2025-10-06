Crisis de gobierno en Francia

Cae la bolsa y la deuda soberana se encarece tras la dimisión del primer ministro.Medio día después de designar a su gabinete, el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, presentó su renuncia al presidente Emmanuel Macron, quien la aceptó. En un nuevo capítulo de la crisis política en el país europeo, el político de 39 años deja el cargo, 27 días después de ser nombrado. Es el tercer jefe de Gobierno que renuncia en un año y el quinto en el segundo mandato de Macron.

El consultor político y docente universitario Patricio Giusto, en diálogo con Viva la Pepa, detalló los aspectos principales de la crisis francesa: "Lo que pasa en Francias es una crisis anunciada. Esto ya se veía venir. Se esperaba que pasara esto en la gestión actual de Macrón con semejante fragmentación parlamentaria".