Crímenes perfectos

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó los diferentes aspectos que permiten atribuir un nivel de perfección en el cometimiento de un crimen aunque hay especialistas que ponen en duda esta circunstancia y optan por hablar de investigaciones imperfectas.

Algunas de las condiciones que deben cumplirse están vinculadas a un alto nivel de planificación, precisión y astucia que no dejen rastros evidentes, sospechas ni pruebas para identificar al culpable.

En este marco, analizaron el "crimen de Coghlan" a partir del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años desaparecido en 1984, enterrados en el jardín de la casa de un excompañero, Cristian Graf, en Coghlan.

Para ello, conversaron con la periodista Virginia Messi, autora del libro “Crimen y Misterio en Coghlan”.

“El caso me llamó la atención porque me enteré que el cuerpo pertenecía a un adolescente y que tenía lo que parecía ser un uniforme de colegio, con muchos elementos: un reloj, una moneda japonesa, un corbatín”, recordó Messi.

La periodista reconstruyó el hallazgo accidental de los restos humanos en mayo de 2025 y valoró el trabajo del Equipo de Antropología Forense “que permitió saber las causales de la muerte y la edad de Diego”.

Para Messi, el crimen “no fue perfecto porque no fue planificado, no se sabe el móvil”, explicó y destacó “el papel de la prensa” para darle visibilidad al tema.

"Estaría bueno un juicio por la verdad", evaluó.