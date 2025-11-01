Crimen organizado y narcotráfico

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.
En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó cómo operan las organizaciones criminales y el narcotráfico.
Para ello, conversaron con el periodista y Autor de los libros “Los Monos” y “Rosario”, Germán de los Santos.
Además, analizaron el reciente operativo implementado en Río de Janeiro que derivó en la muerte de más de 160 personas.
“El crimen organizado tiene que ver con organizaciones criminales que, con la complicidad de parte del Estado, operan en algunos territorios”.
“Las actividades criminales generan muchísimo dinero que después se expande por la economía real a través del lavado de esa plata”.
“Comando Vermelho y Primer Comando Capital son los grupos criminales más importantes de Brasil y han tenido en los últimos años un crecimiento exponencial”.
“Estos dos grupos nacen y operan desde la cárcel, sus líderes están presos”.