Crimen organizado y narcotráfico

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó cómo operan las organizaciones criminales y el narcotráfico.

Para ello, conversaron con el periodista y Autor de los libros “Los Monos” y “Rosario”, Germán de los Santos.

Además, analizaron el reciente operativo implementado en Río de Janeiro que derivó en la muerte de más de 160 personas.