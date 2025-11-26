Crimen de Diego Fernández Lima: "Necesito que haya justicia, esto lo tiene que pagar Cristian Graf"

La Justicia tratará desde las 11 la apelación presentada por la familia de Diego Fernández Lima tras el sobreseimiento a Cristian Graf, el dueño de la casa del barrio porteño de Coghlan, donde se encontraron los restos del adolescente desaparecido en 1984.

Javier Fernández Lima, hermano de Diego, dialogó con Creer o reventar y se refirió a esta audiencia clave para el futuro de la causa, luego de que el juez Alberto Litvack dictara el sobreseimiento de Graf por “inexistencia de delito”.

"Mi mamá tiene 87 años y necesita saber qué pasó. Todos los días me pregunta si ya está preso, le mataron un hijo. Este daño alguien lo tiene que pagar. Es una locura lo que vivimos y el sufrimiento que tenemos", expresó Javier.

En ese sentido, sostuvo que "este caso es más fácil de resolver que ningún otro y la Justicia sigue dando vueltas" y manifestó: "Necesito que haya justicia, esto lo tiene que pagar esta familia y Cristian Graf".