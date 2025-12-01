Crimen de Diego Fernández Lima: "Hay que investigar absolutamente todo"

La Cámara Nacional de Apelaciones anuló el sobreseimiento de Cristian Graf, dueño de la casa de Coghlan donde en mayo fueron hallados los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido hace 41 años. La resolución, comunicada el viernes, ordena reabrir la investigación por el crimen del adolescente, quien era compañero de escuela del imputado.

El fallo revirtió una decisión que había generado fuerte malestar en la familia. El abogado Hugo Wortman Jofre, abogado querellante en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima (16), dialogó con el equipo de Creer o reventar y expresó: "La Cámara consideró que era indispensable brindarle a la familia un servicio de justicia que hasta el día de hoy el Estado argentino le negó para determinar quién mató a Diego".

Tras recordar que "está probado que Diego murió de manera violenta cuando tenía 16 años", sostuvo que "hay varios indicios de que Graf no puede ser ajeno". "Hay que profundizar todas las líneas de investigación del homicidio", señaló.

En ese sentido, manifestó que "los jueces apuntaron ahora contra la familia Graf y el ocultamiento de los restos de Diego durante 40 años" y remató: "Hay que investigar absolutamente todo".