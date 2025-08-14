Crimen de Coghlan: pidieron la indagatoria de Cristian Graf por el encubrimiento del asesinato de Diego Fernández Lima

Martín Díaz, quien es abogado del dueño de la casa donde se encontró el cuerpo de Diego Fernández Lima, confirmó en Radio Nacional que el fiscal Martín López Perrando, títular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, solicitó el martes pasado que se tome declaración indagatoria a Cristian Graf, imputado por los delitos de "encubrimiento agravado y supresión de evidencia".

"No hay elementos probatorios sólidos para hacer tal requerimiento. Hoy por hoy el juez lo está analizando", dijo. "Mi pupilo no tenía conocimiento, ni lo tuvo, de que había un cuerpo enterrado en el fondo de su casa. Tomó conocimiento a partir del 21 de mayo", agregó.

"Hace 41 años la familia de Graf, se conformaba por la madre, el padre, estaba vivo algún abuelo. Había una tía y la hermana. La casa la habitaban, la madre, el padre y Cristian Graf. La hermana ya estaba en pareja y no vivía allí, aunque tenían llave tanto ella como el marido", mencionó Díaz.