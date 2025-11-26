Creó un video juego que ayuda a los adolescentes a elegir su carrera y un futuro

Horacio Llovet creó un video juego para que las empresas puedan encontrar las mejores opciones para su personal y le fue tan bien que le propusieron adaptarlo para que los jóvenes puedan encontrar su vocación laboral.

En diálogo con el equipo de “Nunca es tarde” contó detalles de su trabajo, del programa que creó con un grupo interdisciplinario y de cómo va mutando con la tecnología y el uso que se le va dando día a día.

Después de jugar 15 minutos con nuestro juego de acuerdo a sus intereses, sus talentos y sus habilidades, el programa le sugiere entre las casi 900 carreras que existen en la Argentina.

En este marco recordó el caso de una adolescente de la provincia de Mendoza que luego de jugar los 15 minutos que propone la aplicación, los resultados le sugirieron estudiar algo relacionado con la ciberseguridad orientada a biotecnología.

El Videojuego se llama Nawaiam que es una adaptación de la frase en inglés Now I ´ am cuya traducción es “ahora soy yo”.

El juego esta disponible bajo esa denominación “NAWAIAM”