Creó "un tinder de canchas de pádel" y hoy alcanzan las 70 mil reservas por mes

Sebastián Vekselman, fundador y CEO de “Alquila tu cancha” creó un proyecto de aplicación para encontrar cancha de pádel durante la facultad y hoy ya hace años que la herramienta prospera. Es gratuita, tiene un millón de usuarios registrados y está en 10 países. Mensualmente alcanzan las 70 mil reservas por mes. El emprendedor habló con Diego Ramos de su producto y contó cómo se originó en Radio Nacional.

"Nació cuando iba a la facultad, y yo allí por los 90' jugaba al padle, y nació de mi objetivo personal de encontrar cancha. No podía ser que tuviera que llamar uno por uno a los lugares. Pos pandemia formalizamos el producto y creció un montón", contó.

Vekselman explicó que en Alquila tu cancha, se pueden resgistrar las necesidades y "en tiempo real" se muestra la disponibilidad o no. "Lo más importante es esa accesibilidad, reservas desde la app", agregó.

El software de gestión es uno específico para "la operatoria del día a día de cada lugar". "Así el usuario encuentra todo lo que hay disponible, como en un market place", aclaró.