Creó un dispositivo que silencia parlantes Bluetooth cercanos

Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo “100% Nora”, conversó con el escritor y músico, creador de dispositivos tecnológicos contraculturales. En este caso, nos contó sobre el antecedente "Reggaeton Be Gone", que bloquea ese género musical de los parlantes vecinos.

Roni Bandini precisó que “todo empezó hace dos años, tenía un vecino que ponía reggaeton muy fuerte todas las mañanas”.

A partir de la viralización de ese dispositivo, contó que “me empezó a escribir mucha gente con problemas similares y pensé en hacer algo más sencillo y así salió Pocket Gone”.

“Hay mucha contaminación sonora”, advirtió.

En ese sentido, defendió la creación de estos dispositivos al considerar que “es más pacífico que ir a enfrentar a la persona, la idea es que esto genere menos violencia”.