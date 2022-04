"Me preguntaron varias veces si yo hago humor feminista, y para mí cada una tiene que hablar de lo que le está pasando por dentro, o esta observando el mundo que contempla y esto puede ir por diferentes temas, desde los más profundo hasta lo que observo en otras personas. Por eso, creo más en mujeres feministas haciendo humor que en el humor feminista en si. Porque me parece que ser feminista es eso: juntamente honrar la propia voz y decir lo que se nos cante porque nos sentimos con la libertad de hacerlo. Y m{as allá de que una a través del humor tenga ganas de hacer reflexionar y ponerse profunda, él o la misma comediante busca reírse para poder rescatarse ante situaciones adversas, el objetivo siempre es la risa.

Al reírnos, los grandes dramas pierden dimensión, hace que el dolor pese menos en el corazón. Se resignifican las heridas, es comprometerse a ver el mundo de otra manera. Debemos elegir siempre las razones en el mundo para sonreír. Quien puede mirar el mundo con esos ojos, ya ganó.

Enseñar es recíproco. El año que viene cumplo 10 años en la comedia y he sido prácticamente la única que se sostenía haciendo stand up en Salta. Por eso pensé en trabajar en preparar un taller intensivo. Ya tengo más de 20 estudiantes subiéndose al escenario, un grupo diverso que habla de todo y eso es un ida y vuelta.

Para hacer stand up hay que formarse. No basta con ser simplemente graciosa, hace falta un método, un guion y herramientas escénicas e interpretativas para decir las cosas. Además de vivir lo que comunicamos, tengo que tener una buena relación conmigo misma si quiero escribir humor. Debo saber qué me pasa todo el tiempo. La o el standapero habla fundamentalmente de sí mismo. Yo, por ejemplo, no me considero una persona graciosa pero cuando me pongo hacer humor, aplico un método y me escucho", nos dijo Graciela "La Quipi" Quipildor en el programa Mujeres Extraordinarias, de la radio pública.

DESCARGAR

PROGRAMA: MUJERES EXTRAORDINARIAS

CONDUCEN: Lola Plaza y Nora Figueroa

COLUMNISTAS: Itatí Carrique y Maru Rocha Alfaro

PRODUCCIÓN: Vanesa Espinoza

WEB: Josefina Adrover

REDES: Manuel Fernández

EMISORA: LRA4 – Radio Nacional Salta

DÍAS DE EMISIÓN: Miércoles de 16 a 17 hs.

DIRECCIÓN: Dolores Plaza