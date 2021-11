Créditos para jubilados, pensionados y para pensiones no contributivas

DESCARGAR

El titular de ANSES en nuestra provincia, Adrián Mendieta, hizo alusión a la actividad que se lleva a cabo en Ciudad Cultural, indicando que: “A partir del día de hoy estamos lanzando un operativo de turnos para que la gente pueda sacar un crédito de ANSES, ya sean jubilados, pensionados o beneficiarios de pensiones no contributivas. Aclarando que para los que cobran suaf o asignaciones familiares todavía no está habilitado este crédito. Teniendo en cuenta que en este último mes hemos tenido mucha demanda de personas mayores que quieren sacar un crédito y no consiguen turno, hemos habilitado este operativo desde hoy hasta el día 30 de noviembre, a partir de las 15.00 hs y hasta las 20:00 horas”.

