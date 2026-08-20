Créditos en dólares: Di Stefano destacó la medida y afirmó que “podría dinamizar el mercado"

El economista y analista de negocios e inversiones Salvador Di Stefano destacó la decisión de habilitar el acceso a créditos en dólares para empresas que no forman parte de la cadena exportadora. En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional, explicó que la medida permitirá ampliar las alternativas de financiamiento para el sector privado.

“Creo que es una muy buena medida y que esto va a inyectar cerca de 6.000 millones de dólares, que es la línea que se habilitó para el mercado”, afirmó Di Stefano.

Según explicó, ese monto representa un poquito menos de un punto del PBI y podría contribuir a dinamizar la actividad.

El economista señaló que una de las principales ventajas está en el costo del financiamiento.

“Tenés un crédito en pesos con una tasa arriba del 30% y vas a tener un crédito en dólares en tasas que van a ir del 6 al 8%”, sostuvo.

Además, destacó el crecimiento de los depósitos en moneda extranjera.

“Cuando asumió Milei había 14.000 millones y hoy hay 40.000 millones”, señaló, y consideró que ese escenario permite avanzar en la reconstrucción del mercado de crédito en dólares.

Por último, remarcó que recuperar el ahorro y la confianza será fundamental para ampliar el crédito.