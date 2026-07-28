Creció más de 5% en junio el consumo de vinos en la Argentina

La comercialización de vino en el mercado interno durante junio alcanzó un volumen superior a 61 millones de litros, con un aumento de 5,8% respecto a igual mes de 2025, informó este lunes el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

El 68,9% de ese volumen fue de vinos sin mención varietal; 28,0% varietales; 2,7% espumosos y 0,4% otros vinos (cóctel de vino, gasificado, especial y ritual), detalló el organismo que funciona en la órbita de la Secretaría de Agricultura de la Nación.

La comercialización acumulada enero-junio alcanzó 343.749.400 litros, lo que representó un aumento de 0,8% con relación a igual período del año anterior.

La participación de los vinos sin mención varietal fue de 71,7%; 25,2% correspondió a varietales; 2,7% a espumosos y 0,4% a otros vinos (cóctel de vino, gasificado, ritual y especial).

En el volumen total del primer semestre, los vinos blancos crecieron 3,8% y los vinos color disminuyeron 0,2%.

En el caso de Mendoza, en junio se comercializaron 55.229.700 litros, con un aumento de 8,9% (en el semestre, +8,5%); y San Juan, 3.126.300 litros, con una disminución de 36,8% (en el semestre, -52,6%).

En La Rioja, 1.401.100 litros (+80,1%; en el semestre, +8,9%); Salta, 1.099.300 litros (+20,6%; en el semestre, -13,5%); Neuquén, 219.100 litros (-26,5%; en el semestre, -35,6%); y Río Negro, 114.100 litros (+31,1%; en el semestre, -7,8%)

En Buenos Aires, 21.300 litros (-75,2%; en el semestre, -36,2%); Córdoba, 15.800 litros (+24,9%; en el semestre, -58,3%); Catamarca, 9.800 litros (-82,6%; en el semestre, -73,0%); y La Pampa, 7.900 litros (-33,8%; en el semestre, +113,3%);

Y en San Luis, 9.200 litros (+35,3%; en el semestre, -5,1%); Jujuy, , 4.100 litros (-36,9%; en el semestre, -9,9%); Tucumán, 7.700 litros (+359,2%; en el semestre, -32,6%); Entre Ríos, 2.900 litros (+74,4%; en el semestre, -46,5%; y Chubut, 200 litros (-16,7%; en el semestre, +87,6%).