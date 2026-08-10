Creció más de 25% el stock de búfalos en la Argentina desde 2023

El stock de búfalos en la Argentina asciende a 205.000 cabezas, lo que representa un crecimiento del 25,3% entre 2023 y este año, según un informe dado a conocer por la Secretaría de Agricultura de la Nación durante un encuentro con representantes de productores y de la industria.

En el Noreste Argentino (NEA), resaltó el trabajo, la especie demostró un importante potencial productivo (Corrientes, Formosa y Chaco concentran 83% de las existencias del país), consolidándose como una alternativa estratégica para el aprovechamiento de ambientes con limitaciones para otras producciones ganaderas.

Asimismo, la cartera agropecuaria destacó el potencial exportador de la actividad, debido a que cuenta con una Cuota de Alta Calidad de 200 toneladas a la Unión Europea, con 0% de arancel para su ingreso, cuyo acceso se realiza mediante el sistema de “primero entrado, primero servido”.

Esta modalidad constituye una oportunidad para ampliar las exportaciones, en un escenario de crecimiento sostenido tanto del mercado nacional como internacional.

Con el propósito de acompañar la expansión de la actividad, durante la reunión también se presentaron distintas herramientas de financiamiento destinadas al sector a través del Banco BICE, orientadas tanto a la adquisición de bubillas como al financiamiento de capital de trabajo, con la modalidad de cuotas en kg de Producto.

La reunión reafirmó el compromiso del sector público y privado de continuar trabajando de manera articulada para consolidar el crecimiento de la producción bubalina, mejorar su competitividad y potenciar las oportunidades de desarrollo en los mercados interno y externo.