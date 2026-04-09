Creció el ausentismo escolar en la escuela secundaria

El 51% de las y los estudiantes falta, al menos, 15 días por año en nuestro país. Se trata de una suba de siete puntos respecto a dos años atrás, según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación. Entre las causas, el 39% de los alumnos reconoce que deja de ir a la escuela por “no tener ganas”. Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con la especialista en salud mental materna, infantil y adolescente sobre las razones detrás de este ausentismo en alza.

La Licenciada María Scipioni, que cuenta con más de 20 años de experiencia clínica acompañando familias en las distintas etapas de la crianza, admitió que este dato “es una preocupación”.

Advirtió que, en el mismo período, de manera paralela, “aumentaron las internaciones por salud mental y las consultas por depresión en adolescentes”.

Sugirió la importancia de “indagar si el `no tengo ganas´ es un síntoma de otra cosa, de algún estado emocional” por el que esté atravesando.

La especialista identificó como “un gran desafío” por parte de los adultos y el sistema educativo el abordar todos estos patrones que evidencian “la complejidad" de la situación.

“Se llega a esta situación por el agotamiento de los padres con dificultades para poner límites, por otro lado, cuestiones que hacen a la falta de sentido” por parte del menor.

"Hay que retomar el diálogo y la mirada para ver la necesidad que está oculta".

El estudio, basado en datos de las pruebas Aprender 2024, muestra que el ausentismo creció en todas las provincias y que también aumentaron los casos más severos: los alumnos con más de 20 faltas pasaron del 26% al 30%.

Buenos Aires (66%) y la Ciudad (59%) presentan los niveles más altos con alumnos que acumulan al menos 15 faltas.

La falta de motivación aparece con más fuerza en escuelas privadas, donde el 49% admite faltar por ese motivo, frente al 34% en las públicas.

En estas últimas, el ausentismo se vincula más con problemas de acceso, salud o responsabilidades familiares.