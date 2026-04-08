Creció 18% la exportación de productos foresto-industriales argentinos

El crecimiento del sector estuvo liderado por productos con mayor valor agregado, especialmente dentro de la industria de la celulosa y destaca la capacidad de la industria local para proveer los mercados internacionales y cumplir con los estándares globales.

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en base a datos proporcionados por el Indec, las exportaciones de productos foresto-industriales superaron los US$ 376 millones, con un alza de 18,55% promedio en valor durante 2025 respecto del año anterior.

Los rubros que tuvieron mayor dinamismo fueron Papel y Cartón (con US$ 104 millones exportados y un incremento de 30,1%), Muebles y Casas (US$ 9 millones, 18,3% interanual) y Maderas (US$ 263 millones, 14,5%).

Dentro de este último rubro se destacan la Madera Aserrada (con un total exportado de US$ 134 millones y un aumento de 28%) y los Tableros de Partículas ( US$ 9,4 millones y 34,4%).

Según la cartera agropecuaria, “la estrategia de inserción comercial permitió fortalecer la presencia argentina en destinos claves, como Estados Unidos donde se mantiene como el principal destino de las exportaciones argentinas e India”.

Argentina e India acordaron nuevas condiciones fitosanitarias que convalidan el tratamiento térmico (56°C por 30 minutos) para la exportación de madera aserrada de eucalipto y pino.

Esto permitió consolidar este destino, que cuenta con importaciones cercanas a US$ 2.300 millones anuales, como uno de los más prometedores para el sector foresto industrial argentino.

“Este desempeño exportador no sólo reafirma la calidad del producto argentino en mercados exigentes, sino que también contribuye directamente al fortalecimiento de las economías regionales”, concluyó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.