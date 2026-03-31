Crecimiento récord en 2025 de las exportaciones de servicios de la Economía del Conocimiento

Las exportaciones de la Economía del Conocimiento representan más de la mitad de las ventas externas de servicios del país, remarcó este lunes el Ministerio de Economía.

El sector supera actualmente los 285.000 empleos formales y tiene trabajadores altamente calificados.

Las exportaciones de servicios basados en la Economía del Conocimiento alcanzaron 9.600 millones de dólares durante 2025, lo que implicó un incremento interanual de 8,1%.

Se trata del valor más alto registrado hasta la fecha, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

Este indicador refleja que la Economía del Conocimiento representa a más de la mitad de los servicios que Argentina exporta al mundo, con una participación del 53% sobre el total de ventas externas.

Con este desempeño, el sector se consolida como el tercer complejo exportador del país, detrás del oleaginoso-cerealero y el petrolero-petroquímico, y como una fuente clave de generación de divisas.

La Economía del Conocimiento en 2025 superó los 285.000 puestos formales, lo que representa la creación de 9.000 empleos respecto al año anterior y 17.000 en relación al 2023, según datos de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía, en base al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino).

La remuneración promedio del sector, en tanto, se ubicó por encima del resto de la economía, un diferencial asociado a la alta demanda de talento y al grado de especialización requerido.

En este sentido, 80% de la fuerza laboral posee estudios universitarios, lo que posiciona al sector entre las actividades con mayor calificación del país y como un motor clave de empleo de calidad.

Toda esta información forma parte del conjunto de datos disponibles para su consulta en los tableros interactivos de empleo y comercio exterior.