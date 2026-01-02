Crecimiento de la venta de inyecciones para adelgazar: ¿hay riesgos en su uso, tiene efectos adversos?

La médica clínica y nutricionista experta en obesidad Carla Gauna en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional se refirió a este tema y explicó quiénes deben hacer uso de este tipo de medicación.

"Es algo creciente y preocupante, primero por el uso de una medicación sin supervisión médica hasta efectos adversos que pueden aparecer. Y por el otro lado, la provisión del medicamento está destinado a cierto público y si la usa otro, el primero se queda sin. Esto es algo puntualmente que pasa", mencionó.

Gauna advirtió que cuando este tipo de medicamentos se utiliza en personas en las que no es necesario "regular alguna alteración biólogica" aún no hay "evidencia de lo que le puede pasar al cuerpo". "Es posible que esas personas pierdan masa muscular y no masa grasa. Lo que estás viendo es un número mejor pero no un cuerpo más saludable", explicó.