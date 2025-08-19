Crecieron más de 50% las exportaciones con el sello "Alimentos Argentinos"

En el primer semestre de 2025, además del incremento en valor también se registró un alza de 36% en volumen.

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, las exportaciones argentinas con el "Sello Alimentos Argentinos (AA), una elección natural" alcanzaron entre enero y junio de 2025 los U$S 573,25 millones y las 301,76 mil toneladas.

Durante el primer semestre del año, los principales productos exportados con el Sello fueron Maní y pasta de maní, Carne bovina enfriada y envasada al vacío, Productos de papa prefritos y congelados, Peras frescas, Mosto concentrado de uva y Calamar.

Y el producto con mayor crecimiento interanual fue Peras frescas.

Este resultado confirma el posicionamiento internacional de los alimentos argentinos certificados por su calidad, trazabilidad y origen al tiempo que el Sello se consolida como una herramienta estratégica de diferenciación en los mercados más exigentes.

El crecimiento también se reflejó en la ampliación de mercados internacionales.

Los seis principales países de destino en valor fueron Brasil, Países Bajos, Alemania, Chile, Estados Unidos y Reino Unido.

El Sello AA es un signo oficial de calidad que certifica el cumplimiento de estándares de producto, procesos de producción y origen nacional.

El otorgamiento del derecho de uso se realiza para aquellos alimentos que cumplen con los parámetros establecidos en los Protocolos oficializados.

Se encuentran disponibles 54 Protocolos de calidad oficializados para productos representativos de Argentina, potenciando el desarrollo de las economías regionales.

En la actualidad hay más de 4.500 productos distinguidos con este Sello, producto de 97 cesiones de uso a empresas que son auditadas periódicamente por certificadoras privadas para demostrar el cumplimiento de los requisitos.