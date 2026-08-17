Crecieron 6,5% las exportaciones de vinos varietales en el primer semestre

Las exportaciones argentinas de vinos varietales durante el período enero-junio de 2026 alcanzaron en el primer semestre 831.628 hectolitros, 6,5% más que en igual período del año anterior, informó el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

El valor FOB total fue de 283,3 millones de dólares, 1,6% más que el año anterior; y el precio medio por litro de vino disminuyó 9,0% alcanzando los 3,41 dólares por litro, precisó el trabajo del INV.

Se registró un aumento de 1,8% en el volumen exportado de vino varietal fraccionado y de 21,0% en el de vino a grane.

Por color, el tinto varietal creció 7,3%, el blanco 5,5% y el rosado disminuyó 25,5%.

En los vinos tintos y blancos se registra aumentos tanto en fraccionado como en granel.

En cuanto al valor FOB, se observa aumento en el ingreso de divisas para fraccionado tinto y blanco, y para granel tinto, pero con una baja en el precio medio por litro de vino.

Se destaca el aumento del precio medio del varietal rosado fraccionado aunque el monto total de divisas disminuyó.

Los principales compradores de vinos varietales argentinos fueron Reino Unido (237.096,90 hl), Estados Unidos (154.667,89), Brasil (124.642,56), Canadá (57.230,62), Alemania (26.292,91), Países Bajos (19.614,32) ,México (16.821.57), Francia (15.280,94), Colombia (14.661,83) y Perú (11.796,12).