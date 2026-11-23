El ingeniero hidrólogo y vocero del Instituto Nacional de Agua Juan Borus, en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional, se refirió a los 5 metros de "nivel de alerta" que requiere de atención en esa zona. "La situación se va estabilizando, y va alcanzando su máxima expresión. Pero no alcanzará un pico mucho mayor; lo que sí retrasa el retorno a niveles medianamente normales", mencionó.

"Llueve muy fuerte sobre la cuencia media del río Paraguay, y ese aporte será ligeramente por arriba de lo normal. También habrá que seguirlo. El viernes que viene tendremos la reunión mensual con el SMN y tendremos una idea de que vendrá para diciembre, enero, y febrero", dijo Borus.

El especialista advirtió que hoy el país, afronta el escenario de El Niño "con muy buenas herramientas"a diferencia de otros escenarios "extremos" que se han vivido en Argentina.