Crecen los pagos contactless: en la actualidad ya explican 8 de cada 10 compras presenciales

El dato forma parte del informe del segundo trimestre de 2025 (abril, mayo y junio) del Índice Payway, que mide el uso que hacen los argentinos de los medios electrónicos y digitales de pago.

Payway es una plataforma de cobros creada a partir de la transferencia de ciertas unidades de negocios concretadas por Prisma Medios de Pagos, firmas que pertenecen al grupo económico Advent International Corporation.

El dato relevante surgido durante el segundo trimestre del corriente año es que los pagos contactless ya representan 8 de cada 10 transacciones presenciales, en donde se destacan las billeteras NFC y la expansión de los pagos en el transporte público.

Los pagos contactless, también conocidos como pagos sin contacto, permiten realizar transacciones acercando una tarjeta o dispositivo móvil a un terminal de punto de venta (TPV) habilitado, sin necesidad de insertar o deslizar el plástico.

Por su parte, en el análisis del consumo con tarjeta de débito, se vislumbra que los volúmenes de extracción se mantienen estables, en un contexto en el que también se observa un menor volumen de extracciones gracias a la disponibilidad de billetes de mayor denominación.

En lo que respecta a las compras abonadas con tarjetas de débito, el informe señala que en el segundo trimestre de 2025 el volumen marcó una leve desaceleración de 4,61% respecto al primer trimestre del corriente año.

En tanto, en lo que respecta al consumo con tarjetas de créditos, el 58,3% del total de las operaciones concretadas durante el segundo trimestre del año fueron a un pago, y el 34,8% correspondió a planes de pagos de hasta 12 cuotas.